Juristen praten volgende week over situatie bij Caparis

De juristen van de acht gemeenten die in de gemeenschappelijke regeling (GR) zitten en die van de ondernemingsraad van Caparis zullen komende week om tafel om te praten over de brief van de OR. Volgens de OR werkt de GR in strijd met de wet.

Dat zegt de voorzitter van de GR, Engbert van Esch. Hij wil niet inhoudelijk reageren op de brief. Het is nu voorjaarsvakantie en volgens hem zullen de advocaten de zaak volgende week bespreken.