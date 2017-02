Groot-Frieslandpad is mooiste wandelroute van het jaar

Het Groot Frieslandpad is uitgeroepen tot Wandelroute van het jaar 2017 van Nederland en België. Wandelnet, dat de 362 kilometer lange route beheerd, kreeg de prijs op de Fiets- en Wandelbeurs in het Belgische Gent. Het wandelpad kwam samen met het pad tussen Amsterdam en Parijs in de finale, waarna de jury unaniem koos voor het Groot-Frieslandpad.

Vooral de afwisseling van de landschappen scoorde goed. Het pad loopt van Noord-Holland, via Fryslân, Drenthe en Groningen naar het Duitse Ostfriesland.