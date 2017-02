Politie pakt vijf mensen op voor ontvoering van man

De politie heeft vijf mensen opgepakt in verband met een ontvoering in Drachten. Op de Baalder in Drachten rende zondagnacht een man richting surveillerende agenten. De man, een 26-jarige inwoner van Almelo, vertelde dat hij was ontvoerd en ontsnapt uit een auto. Die auto vluchtte op dat moment weg.

Agenten hebben de auto even verderop aan de kant gezet. De twee inzittenden, een man van 26 uit Surhuisterveen en een 45-jarige vrouw uit Drachten, zijn aangehouden.