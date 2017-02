Volleybalster Hester Jasper: ''Dit is zo gaaf"

"Als je me dit aan het begin van het seizoen had gevraagd of we de beker gingen winnen, had ik gezegd: nee!" Dat zei Hester Jasper na de bekerwinst van haar club VC Sneek. Se wonnen met 3-1 van Sliedrecht Sport. Jasper is nog maar 15 jaar en daarmee misschien wel de jongste bekerwinnares. Jasper: "Of me dat wat uitmaakt? Ehm, nee. Maar super is het wel. Dit is zo gaaf."