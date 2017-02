Volleybalsters Sneek winnen nationale beker

De beker kon binnengehaald worden door de laatste twee sets met 25-13 en 25-23 te winnen. Het is de zevende keer in de clubgeschiedenis dat Sneek de beker wint. De afgelopen keer was drie jaar geleden.

Sterk begin Sneek

Sneek kreeg in de eerste set vijf setpoints, maar het duurde lang voordat ze het konden beslissen. Een fout bij Sliedrecht Sport leidde uiteindelijk tot een 30-28 overwinning. Sneek leek de goede vorm in de tweede set door te zetten, maar een mooie voorsprong werd uit handen gegeven. Daardoor ging de set met 25-22 naar Sliedrecht. De derde set was het net andersom en gaf Sliedrecht een vroege voorsprong weg aan Sneek. Mede door een paar goede opslagen van Paula Boonstra ging de set overtuigend naar de Friese volleybalsters: 25-13. De laatste set stond Sneek steeds voor en uiteindelijk werd het tweede matchpoint verzilverd.

Door de overwinning plaatst VC Sneek zich ook voor Europees volleybal. Of ze dat doen is alleen nog maar de vraag. Dat kost veel geld. Dit seizoen had Sneek ook Europees kunnen volleyballen, maar had de club er ook voor gekozen om dat niet te doen.