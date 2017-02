Sneek Wit Zwart speelt gelijk, ruime winst VV Heerenveen

Voorsprong

Sean de Ruiter zette Sneek Wit Zwart al na een kwartier spelen op een 1-0 voorsprong. Hoogland reageerde direct, want drie minuten later zette Bas Wobbes de 1-1 alweer op het scorebord. In de tweede helft kwamen de Snekers goed uit de kleedkamer. Freerk de Jong kwam een-op-een met de Hoogland-keeper en hij maakte het goed af. Opnieuw kwam Hoogland terug in de wedstrijd. Wobbes tekende in de 57ste minuut voor de gelijkmaker: 2-2. De laatste twintig minuten moest de ploeg van trainer Berry Zandink met tien man verder. Keeper Kevin van der Meulen kreeg een rode kaart.

Ruime overwinning Heerenveen

Heerenveen leek een lastige middag te krijgen, toen Dieze West al na veertien minuten op 1-0 kwam. Maar, na de pauze konden de mannen uit Heerenveen het rechtzetten. Door goals van Jasper Brouwer, Kevin Regts (2), Jacco Kuiper, Thom van Lingen en Niels den Haan werd de achterstand omgebogen in een 1-6 overwinning.