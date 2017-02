Kaatser Johan van der Meulen is volgend seizoen toch weer actief op de Friese kaatsvelden. Hij zal de routinier zijn in een partuur met Djurre Seerden uit Franeker en Joran Gerbranda uit Sexbierum. In september 2016 nam Van der Meulen nog afscheid van het kaatsen.

Hij won toen de koningsprijs bij de Aldehoupartij, wat zijn laatste partij zou zijn. Nu komt Van der Meulen toch weer in actie, als het kaatsseizoen in mei weer begint.