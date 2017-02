Bobsleeër Jeroen Piek niet door naar finalerun op WK

Bobsleeër Jeroen Piek uit Heerenveen is samen met Ivo de Bruin op de 27ste plaats geëindigd bij het WK bobsleeën in het Duitse. Köningssee. Doordat Piek en De Bruin in de tweemansbob op die plek eindigden, doen ze niet mee aan de finalerun zondag. In week geleden werd duidelijk dat Piek de remmer werd in de tweemansbob.

Ze hebben dus niet veel kunnen trainen. Op het WK kunnen de bobs zich ook al plaatsen voor de Olympische Spelen van volgend jaar. Volgende week zou Piek ook nog in actie kunnen komen in de viermansbob.