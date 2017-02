Op de A32 bij Haskerdijken is zondagmiddag een auto van de weg geraakt. Hoe dat precies kon gebeuren, is niet bekend. Waarschijnlijk is de automobilist de macht over het stuur verloren.

De bestuurster is niet gewond geraakt, maar belandde wel bijna met haar auto in de sloot. Er is een berger opgeroepen om de auto weer de weg op te krijgen.