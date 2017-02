Extraatje voor mantelzorgers in de gemeente Harlingen

Inwoners van de gemeente Harlingen die voor een ander zorgen, kunnen een mantelzorgcompliment krijgen. Het gaat om een geldbedrag van 50 euro. De mantelzorgers in de gemeente hebben eerder in een enquête zelf aangegeven dat ze graag zo'n extraatje krijgen. Ook hebben ze behoefte aan structurele steun. De gemeente gaat zich hier nu meer op richten, om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Het aantal mantelzorgers in de gemeente wordt geschat op zo'n drieduizend.