Bij de parkeergarage Hoeksterend in Leeuwarden is zondagmorgen een auto tegen de gevel van supermarkt Jumbo gebotst. De bestuurder raakte de macht over het stuur kwijt. Niemand raakte gewond, wel sneuvelde twee ruiten en heeft de auto flinke schade opgelopen. De weg is een tijdje afgesloten geweest voor verkeer.

Het is niet de eerste keer dat een automobilist de macht over het stuur kwijtraakt bij de Jumbo. In oktober botste er ook al in auto op de gevel.