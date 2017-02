Verwarde vrouw gooit opnieuw ramen politiebureau in

Een 30-jarige vrouw uit Oosterwolde heeft afgelopen nacht voor de vierde keer de ramen van het politiebureau in haar woonplaats vernield. Ze kwam aanfietsen en begon met stoeptegels te gooien. In de nacht van donderdag op vrijdag had ze dat ook al gedaan. Toen zaten er grote sterren en barsten in de ramen. Dit keer vernielde ze de noodramen. Volgens de politie gaat het om een verwarde vrouw. "We kennen al haar een tijdje, maar weten niet wat haar bezielt en triggert", zei een woordvoerder.