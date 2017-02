Tussen vrijdagmiddag vier uur en zaterdagmorgen half elf is er ingebroken in vier bestelbusjes in Drachten. Die stonden geparkeerd op de openbare weg aan de Claerkamp, De Warande, Klaverweide en de Gernaerd. De dieven hadden een ruit ingeslagen om in de busjes te komen. Ze waren uit op gereedschap, maar hebben waarschijnlijk niets meegenomen. De politie is op zoek naar getuigen.