Militairen oefenen in Dongeradeel en Dantumadiel

In de gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel wordt vanaf maandag een militaire oefening gehouden. Dat gebeurt onder andere in Nes en Driezum. Aan de oefening doen zo'n 25 militairen mee. Er worden ook twee vliegtuigen en zeven militaire voertuigen ingezet. De militairen worden getraind in het waarnemen en aangeven van uit te schakelen doelen aan vliegtuigen. Er zijn gemotoriseerde patrouilles en de militairen lopen ook met wapens door het gebied. Ze gebruiken geen munitie. De oefening duurt tot en met vrijdag.