Gemeente wil met ondernemers praten over komst Van der Valk

De gemeente Heerenveen gaat op 1 maart met ondernemers om tafel om te praten over de mogelijke komst van een Van der Valkhotel aan de A32 bij Oranjewoud. Voordat er een besluit wordt genomen wil de gemeente uitzoeken wat dit betekent voor het ondernemersklimaat van Heerenveen. De gemeente wil van de ondernemers horen wat zij vinden van de plannen en wat volgens hen de gevolgen zijn. Op grond van de uitkomst bepaalt de gemeente of het hotelplan verder wordt ontwikkeld of niet.