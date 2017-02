Simon Schouten wint marathon in Deventer

Simon Schouten uit Andijk heeft het marathonschaatsen zaterdagavond in Deventer gewonnen. In de sprint was hij net wat rapper dan Bart de Vries. Derde werd Sjoerd den Hertog. Een groep van acht man dubbelde het peloton. Vooral de aanval van Jorrit Bergsma werd Gary Hekman fataal toen die met een groep naar de kopgroep wist te rijden. Bergsma schaatste in de finale ronden lang aan kop om Schouten aan de winst te helpen. Schouten leidt nu ook het KPN klassement.