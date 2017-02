Jurgen Streppel: "We gaan niet in paniek raken"

Trainer Jurgen Streppel kan nog lachen na de verloren uitwedstrijd van zijn club. Heerenveen verloor zaterdagavond met 1-0 bij FC Twente. "Als je goed voetbalt en kansen creëert en niet wint, is dat zuur. Soms valt er wel mee te leven. We gaan gewoon door, alleen moeten we wel doelpunten maken. In deze wedstrijd hadden we zo drie, vier keer kunnen scoren. Ik heb een goed Heerenveen gezien. Door voetbal creëren we kansen. We gaan niet in paniek raken, maar we vinden dit allemaal wel vervelend."