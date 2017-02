VVD Heerenveen wil nulmeting in gebied gasboringen

De VVD in Heerenveen wil dat er gauw een nulmeting komt in het hele gebied in de gemeente waar naar gas wordt geboord. Onlangs bleek dat Vermilion al twee jaar gas uit de grond haalt bij de woonwijk Skoatterwâld. De gemeente en de inwoners wisten dat niet.

De fractie roept ook op om zo snel mogelijk een informatieavond te organiseren voor de inwoners met Vermilion en het Staatstoezicht op de Mijnen over de gasboringen.