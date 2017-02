SC Heerenveen verliest van FC Twente

SC Heerenveen heeft zaterdagavond in Enschede met 1-0 verloren van FD Twente. De thuisploeg begon fel en had het eerste kwartier het overwicht. Na een klein halfuur kwamen de Feansters beter in de wedstrijd. Aber Zeneli haalde een paar keer uit, maar dat leverde niets op. Beide ploegen kwamen niet tot scoren.

In de tweede helft was Zeneli weer dicht bij een goal, maar de eerste goal van de wedstrijd viel in de 54e minuut. FC Twente scoorde na een discutabele strafschop. De Feansters zetten wel druk maar hadden geen geluk bij het afwerken.