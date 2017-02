Gebroken rib maakt einde aan schaatsseizoen Crispijn Ariëns

Crispijn Ariëns uit Wolvega heeft niet alleen de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee gewonnen, maar heeft er ook een gebroken rib aan overgehouden. Daarmee is meteen een einde gekomen aan zijn marathonseizoen. Ariëns was in de slotfase van de 200 kilometer lange schaatstocht in Oostenrijk gevallen. Toch won hij de wedstrijd, maar had veel last. Het bleek dat zijn rib gebroken is. Ariëns leidt de KPN Grand Prix, maar de 27-jarige schaatser zal die positie niet verdedigen in Zweden.