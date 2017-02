Gloednieuwe weersite van Piet Paulusma gelanceerd

Wat is er precies veranderd?

De weersite ziet er vooral heel anders uit. Nu kun je in een oogopslag zien wat het weer wordt de komende uren en dagen. En omdat ons weer voorspeld wordt door Piet, is onze weerman ook nog prominenter aanwezig. Natuurlijk blijven de vaste onderdelen. Zoals de buienradar, Piet's weerpraatjes en beelden van zijn webcam in Harlingen. Maar er zijn ook nieuwe onderdelen zoals elke dag een nieuwe weerfoto en de PietCast.

PietCast, wat is dat?

Een van de onderwerpen waar het meest over wordt gesproken, is het weer. We hebben er elke dag mee te maken. Voor mensen die zijn geïnteresseerd in meer dan alleen de voorspelling voor de komende dagen, is er de PietCast. Wim Brons duikt een keer in de drie weken samen met Piet dieper het weer in. Hoe komt Piet aan zijn informatie? Krijgen we ooit nog een Elfstedentocht? Hoe denkt Piet over de opwarming van de aarde? Allemaal onderwerpen die aan de orde kunnen komen in deze podcast over het weer. De PietCast is ook te vinden in iTunes.

Ik zie ook nog een foto van Piet, is dat steeds dezelfde foto?

Niets is zo veranderlijk als het weer en dus verandert Piet mee. Je kunt dus aan Piet zien of de handschoenen aan moeten, een t-shirt of dat je maar beter een paraplu kunt meenemen, of juist een zonnebril. De foto past zich automatisch aan het weer aan.

Ik heb ook een mooie weerfoto, hoe kan ik die inzenden?

Elke dag is er een nieuwe weerfoto te zien. Iedereen kan een foto inzenden via omropfryslan.nl/waar of het weer in de omrop-app. Daar staat een linkje om een foto te uploaden. De redactie selecteert elke dag de mooiste of opvallendste en die komt als weerfoto van de dag op de site te staan.

Win een weerstation en in dag op pad met Piet

De komende week geven we elke dag een digitaal weerstation weg aan diegene die de mooist of opvallendste weerfoto heeft ingezonden. Dat kan via de app op 06-20499199. De winnaars worden bekend gemaakt in No yn Fryslân.

En wat komt er nog meer?

Wij blijven natuurlijk bezig met de ontwikkeling van de weersite. Zo is het binnenkort ook mogelijk om het weer te bekijken in eigen dorp of stad.