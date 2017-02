Lodewijk Asscher in Oudeschoot voor PvdA-campagne

Fryslân mag trots zijn op Culturele Hoofdstad. Dat zegt PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher. Hij was zaterdag met andere partijleden in Oudeschoot om campagne te voeren voor de Tweede Kamerverkiezingen die op 15 maart worden gehouden. De PvdA-campagne vond voor een groot deel plaats op het Richard Krajicek in Oudeschoot waar kinderen voetbaltraining van Foppe de Haan kregen. De oud-Heerenveentrainer is lijstduwer van de PvdA.