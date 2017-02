ONS verliest onnodig met 3-0 in Scheveningen

ONS reisde zaterdag naar Scheveningen. Beide ploegen begonnen goed aan de wedstrijd. Ze speelden in hoog tempo en over en weer waren er kansen, maar tot scoren kwam het niet voor rust. Direct na rust waren er vooral kansen voor de thuisploeg. In de 58ste minuut schoot Fabien Stevens net naast en kreeg ONS weer wat meer grip op de wedstrijd. In de 75ste minuut werd het dan toch 1-0 voor de thuisclub net na een paar mooie kansen voor ONS.