Harkemase Boys gaat in blessuretijd onderuit tegen SteDoCo

Harkemase Boys moest het zaterdag thuis opnemen tegen SteDeCo uit Hoornaar. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. Voor rust kreeg Henny Bouius een grote kans, maar hij schoot tegen de keeper van SteDeCo aan. Het was nog geen echt groot spektakel. Na rust probeerden de Boys de druk op te voeren. Er was ook meer spektakel en de Boys hadden een hele goede fase met een prachtige kans voor Ezra Schrijver. In blessuretijd maakte SteDoCo in de 91ste minuut toch nog de 0-1.