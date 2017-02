Leeuwarders opgepakt voor cocaïne en spugen

Een 24-jarige Leeuwarder is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden voor drugshandel. In de Doelesteeg in de stad zag een portier dat hij drugs verkocht. De getuige belde de politie. Die vond bij de man zes bolletjes cocaïne en ook nog een halve wikkel cocaïne. De man is opgepakt. De politie doet verder onderzoek.