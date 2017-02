Alcomobilist rijdt op politie in Leeuwarden in

Een 21-jarige alcomobilist uit Súdwest-Fryslân is vrijdagnacht in Leeuwarden aangehouden, nadat hij op een agent op de fiets was ingereden. De man reed met hoge snelheid door het centrum en kreeg op de Weaze een stopteken van twee agenten. De bestuurder remde af, maar gaf juist voor de agenten gas. Een van de agenten moest aan de kant springen om te voorkomen dat hij door de auto zou worden geschept. De auto werd later leeg gevonden op de Emmakade. Na een korte zoektocht is de bestuurder aangehouden.