Politie pakt bestuurder met drank op

Een 42-jarige inwoner van Leeuwarden is vrijdagnacht opgepakt omdat hij met drank op achter het stuur zat. De politie zag de man het Ruiterskwartier oprijden. Hij parkeerde zijn auto op het Harmonieplein. Omdat je met de auto het Ruiterskwartier niet in mag, sprak de politie de bestuurder aan. Uit een blaastest bleek dat hij te veel had gedronken. Hij moest mee naar het bureau. De man moet binnenkort voor de politierechter komen. Ook moet hij een cursus volgen over de gevaren van alcohol in het verkeer.