'Perspectiefjaar' voor groep die niet werkt en niet leert

Er zijn in Nederland meer dan 100.000 jong-volwassenen die niet werken en ook niet meer leren. In Leeuwarden gaat het waarschijnlijk om enkele tientallen. Via de wijkteams en de scholen heeft de gemeente wel zicht op wie het zijn.

De 32 grote gemeenten hebben afgesproken gemaakt om dit probleem aan te pakken. Ze doel dat met het aanbieden van een perspectiefjaar. In dat jaar wordt werkervaring, scholing en geld aangeboden. De gemeenten willen daarmee voorkomen dat deze groep voor altijd in een uitkeringssituatie blijft zitten.