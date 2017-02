Soulsjonger Dwight Dissels speelt de hoofdrol in de zevende editie van The Passion die dit jaar in Leeuwarden wordt gehouden. Hij maakte dat vrijdag bekend in de finale van het tv-programma The Voice of Holland.

In zijn eigen carriëre combineert Dissels het geloof en muziek ook. The Passion is een productie van de EO en KRO-NCRV. Het spektakel wordt op donderdag 13 april om 20.30 uur live uitgezonden op NPO1.