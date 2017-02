"Na de 1-0 hadden wij zakelijker moeten spelen"

En daarom zijn de punten volgens Hulshoff belangrijk. “Na de 1-0 van hun hadden wij zakelijker moeten zijn om de voorsprong verder uit te bouwen naar 2-0. Nu waren er acties zonder uit te spelen. Er valt voor ons nog wel winst te behalen.”

Slimmer zijn

Tissoudali is blij met de winst, maar de ploeg had beter met de kansen om moeten gaan. "Dan hadden we misschien meer doelpunten gemaakt. We hebben het eigenlijk wat moeilijk voor onszelf gemaakt, maar ik ben blij dat we hebben gewonnen", sa seit de doelpuntemakker. Ek hy sjocht al nei de striid om de boppeste play-off-plakken. In fiifde plak is foar SC Cambuur in stik better as in sechde of sânde plak, om't de klup dan in foarronde foar de play-offs oerslaan kin. "Vijf punten, en één punt voor zijn grote verschillen, we hebben hier belangrijke punten gehaald," sa seit Tissoudali.