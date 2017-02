Succesvolle wedstrijd van Flyers tegen Den Bosch: 17-1

Het was vrijdag een succesvolle avond voor de ijshockeyers van Unis Flyers in Heerenveen. De ploeg had geen moeite met Den Bosch en zette direct in de eerste periode de bezoekers onder druk met een 4-0 voorsprong. De aanvalsmachine van de Flyers nam daarna geen rust. In de tweede en derde periode gingen de spelers door met aanvallen en scoren.