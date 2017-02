Zware criteria voor deelname aan Elfsteden-ultrarun

Deelnemers die aan de monstertocht mee willen doen moeten kunnen aantonen dat ze zo’n lange hardlooptocht aan kunnen. Ze moeten bijvoorbeeld al eens een officiële 100 kilometer hebben gelopen, in minder dan 11 uur. Een andere optie die toegang biedt aan de Ultraloop is, als mensen een officiële wedstrijd over 24 uur hebben hardgelopen, met een minimale afstand van 175 kilometer. Deze prestaties moeten zijn behaald na 19 mei 2016, anders is het aan de organisatie of de deelnemer mag meedoen of niet.