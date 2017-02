Cambuur kan stuivertje wisselen met Almere in klassement

In de tweede helft had Almere City een aantal goede kansen maar is het Cambuur wat de voorsprong pakt. Uit een voorzet van Barto kan Tissoudali de bal in de goal werken. In de laatste tien minuten is het echter billenknijpen voor de fans van Cambuur, omdat Almere goede kansen krijgt om gelijk te maken.

Maar de Leeuwarders weten uiteindelijk het doel schoon te houden en toch de drie punten bij te schrijven. Hiermee kan Cambuur stuivertje wisselen met Almere in het klassement.