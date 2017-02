Het KNMI waarschuwt in de provincie Fryslân voor erg dichte mist. Het weerinstituut geeft hiervoor een code geel af. Volgens het KNMI zou de mist vooral in de omgeving van het IJsselmeer voorkomen. Op de ergste plaatsen zou het zicht minder dan 200 meter zijn. Het is de verwachting dat de mist tot zaterdagochtend zal blijven hangen.