CH2018-plan 'Jabikspad andersom' vrijdag gepresenteerd

Santiago aan het Wad zal in 2018 beginnen. Het doel is om dan groepen wandelaars en fietsers vanuit het zuiden van Nederland en België op 25 juli 2018 tegelijk te laten uitkomen in Sint Jacobiparochie. In totaal worden dan wel zo’n 2.000 wandelaar en fietsers op Het Bildt verwacht. Sint Jacobiparochie is dan niet helemaal het eindpunt. Dat is Zwarte Haan.

Slapen in kerk

Waar alle wandelaars en fietsers moeten slapen weet de organisatie nog niet, maar directeur Gerbrand Bakker van Stichting Alde Fryske Kerken heeft wel een idee. Hij wil onderzoeken of sommige kerken langs de route ook kunnen worden geopend voor ‘champing’, kamperen in een kerk.

Zoiets kan de wandelaars een goedkope slaapplaats en de kerken een mooie bijverdienste opleveren. In Engeland is ‘champing’ al een begrip en Bakker wil nu onderzoeken of zoiets in Fryslân ook kan. “Ik zal hierover met de plaatselijke commissies praten. Als dit een bijdrage kan leveren aan het behoud van denk ik: waarom niet? Voor de mensen die onderweg zijn is het een mooie ervaring om een keer in een kerk te slapen.”

De kans dat de Grote Kerk in Sint Jacobiparochie hier aan mee zal doen lijkt niet heel groot. Voorzitter Hilarides wil dit haar vrijwilligers niet aandoen. Die zijn nu al druk bezig met het culturele programma. Bovendien wordt 2018 ook zonder slapers in de kerk al druk genoeg.

Alternatief voor Pieterpad

Oud-burgemeester en oud-gedeputeerde Dankert kreeg het eerste exemplaar omdat hij zelf een ‘Santiago-veteraan’ is. Hij fietste de 2700 kilometer naar Santiago de Compostella in 1993 en stond met pastoor Van der Wal aan de wieg van het Jabikspad van Sint Jacobiparochie naar Hasselt in Overijssel. Door het Jabikspad en het informatiecentrum in de Grote Kerk trekt Sint Jacobiparochie nu ook al meer toeristen dan 20 jaar geleden. Het gaat vaak om wandelaars die weleens wat anders willen dan het populaire Pieterpad. Om de route nu andersom op de kaart te zetten naar ‘Santiago aan het Wad’ vindt Dankert een geweldig idee. “Dat had ik in 1993 nooit kunnen dromen.”