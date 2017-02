Provincie wil ondernemers voorbereiden op CH2018

Naast praktische informatie wordt ook ingehaakt op de evenementen. Als ondernemers weten welke evenementen er zijn, zouden ze zich volgens de organisatie makkelijker bij de activiteiten kunnen aansluiten.

Gedeputeerde Kielstra is blij met het nieuwe initiatief. " "Toerisme- en recreatie-ondernemers helpen we nu concreet om goed voorbereid aan de slag te gaan met LF2018. Wat mij betreft wordt 2018 een topjaar voor deze sector. Oh ja, sûkerbôle is Zuckerbrot in het Duits, dan weet u dat alvast!"