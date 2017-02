Met nulmeting gaswinning Oppenhuizen in kaart brengen

De CDA-fractie in de gemeente Súdwest-Fryslân wil een nulmeting in Top en Twel om de gevolgen van de gaswinning goed in kaart te brengen. De partij wil daarvoor tiltmeters gebruiken, die veel preciezer zijn dan andere methoden. De gemeente onderhandelt op dit moment met Vermilion over de voorwaarden van de boring. Eén van de voorwaarden waar het CDA in e gemeente op heeft aangedrongen, is een nulmeting van alle huizen, gebouwen, bruggen en wegen.