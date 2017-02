Piter Wilkens zingt het nieuwe Hea!-lied

De tekst en de melodie van het nieuwe Hea!-lied zijn klaar. In het radioprogramma Sneon yn Fryslân heeft zanger en tekstschrijver Pieter Wilkens de opzet voor het lied gepresenteerd. Meer dan honderd luisteraars en kijkers van Omrop Fryslân hebben een bijdrage geleverd in de vorm van woorden, zinnen of zelfs hele coupletten. Met deze ingrediënten heeft Wilkens het lied gemaakt.