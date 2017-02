Advocaat van verdachte eist vrijspaak in mestsilozaak

"Een emotionele dag die altijd in mijn gedachten is". Daarmee einigde de verdachte in de zaak van het ongeluk met de mestsilo in Makkinga zijn gesproken bijdrage. De verdachte sprak Fries in de rechtbank in Zwolle. Er was een tolk aanwezig. De advocaat van de verdachte, Tjalling van der Goot, eistte vrijspraak. Volgens hem kun je vermoeden dat de verdachte in gebreke is gebleven, maar bewijzen kun je dat niet.