Verkoop Fairtrade in Fryslân harder gegroeid dan landelijk

De verkoop van Fairtrade-producten is in Fryslân de laatste vijf jaar meer toegenomen dan landelijk. Bijna driekwart van de Friezen koopt wel eens en dergelijk artikel. Maar Friezen geven er niet heel veel geld aan uit: 16,50 euro per jaar. Gedeputeerde Schrier vindt dat er wat dat betreft nog wel het een en ander te verbeteren valt. Hij vindt dat het meer standaard moet worden om producten te kopen die op een eerlijke manier zijn gemaakt. Fryslân is sinds vorig jaar Fairtrade-provincie.