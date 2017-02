Harlingen krijgt mogelijk tóch misthoorn terug

Er lijkt toch een toekomst te zijn voor de misthoorn in Harlingen. Dat meldt de actiegroep voor de misthoorn. Rijkswaterstaat haalde de misthoarn in juni 2015 weg na klachten over geluidsoverlast.

Na vragen in de Harlinger gemeenteraad laat Rijkswaterstaat nu weten dat ze openstaan voor een gesprek met de gemeente over een mogelijke terugplaatsing. De gemeentelijke havendienst zou er dan verantwoordelijk voor worden net als voor het beheer en onderhoud van de misthoorn.