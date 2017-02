Eerder dodelijk ongeluk bij schoonmaakbedrijf mestsilo

Bij het schoonmaakbedrijf, dat in 2013 betrokken was bij het dodelijk ongeluk met drie slachtoffers in een mestsilo in Makkinga, is eerder een medewerker om het leven gekomen. Twee jaar eerder overleed er ook een werknemer in een mestsilo. Dat bleek vrijdagmiddag bij de behandeling van de strafzaak tegen de directeur van het bedrijf. Hij zou de risico's niet goed hebben ingeschat en niet genoeg veiligheidsmaatregelen hebben genomen.