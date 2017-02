Vrouw uit Kollum (45) zwaargewond na frontale botsing

Bij een frontale botsing op de N355 bij Noordhorn in Groningen, is een 45-jarige vrouw uit Kollum zwaargewond geraakt. Waarschijnlijk kwam ze met haar auto in de berm, waarna ze de macht over het stuur verloor. Daarna botste ze frontaal op een tegenligger. In die auto zaten een man van 64 jaar en een vrouw van 61 jaar uit Pieterzijl. Ook zij raakten zwaargewond.