Aan de Grindweg in Munnekeburen is vrijdagochtend een taxibusje in de sloot beland. De bestuurder zat bekneld en is door de brandweer uit het busje gehaald. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. De politie doet verder onderzoek. De Grindweg is een tijd afgesloten geweest.