Eelco van der Lingen wordt curator kunst bij Fries Museum

Eelco van der Lingen

Eelco van der Lingen is opgeleid in de beeldende kunst aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag en haalede zijn Masters Digital Arts aan de Middlesex Univerity in Londen. Een deel van zijn familie komt uit Fryslân. "Ik kijk er naar uit om verbanden te gaan verzorgen tussen Fryslân en de wijde wereld en tussen de kunst en de mensen", vertelt Van der Lingen.