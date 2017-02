Energiezuinig initiatief met houtsnippers Friese Wouden

Houtsnippers uit de Fryske Wouden worden gebruikt voor het verwarmen van bijvoorbeeld zwembaden en scholen in de regio. Dat is de inzet van het nieuwe project van de vereniging Fryske Wâlden, Landschapsbeheer Friesland en de overheid. Doordat er bijna geen transport bij komt kijken, is het een energiezuinig initiatief. Deze week is het bedrijf Frisia Bergum in Jistrum bezig met het kappen van Elsen. Zij doen het werk voor een boer, die officieel eigenaar is van het stuk natuur.