Nieuwe campagne tegen hondenstront: voorlichting en zakjes

De wijken en dorpen in de gemeente worden ook betrokken bij de campagne. Zij kregen posters en ook materiaal voor in hun krantjes. Volgens de gemeente Leeuwarden ligt er in februari en maart meer honderstront op straat dan in andere maanden. Dan is er minder sociale controle en wordt er minder vaak gemaaid. Aanstaande maandag begint de campagne. Motto is: ''een schone gemeente, daar zijn we niet vies van! Een echt baasje houdt het schoon.''