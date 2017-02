Rechter in mestsilozaak: "Gevaren niet in kaart gebracht"

Bij de rechtbank in Zwolle is de zaak over het mestsilo-ongeluk in Makkinga begonnen. In 2013 kwamen drie mannen om bij het schoonmaken van de silo. De directeur van het schoonmaakbedrijf staat voor de rechter. Hij wordt er van verdacht dat hij de risico's bij het schoonmaken niet goed heeft ingeschat.

Volgens de rechter is het opvallend dat de gevaren niet in kaart zijn gebracht, terwijl iedereen de gevaren van een mestsilo kent. Ook was er volgens de rechter geen duidelijk noodplan.