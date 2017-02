Politie houdt winkeldievenduo aan in Drachten

De politie heeft donderdagmiddag in Drachten twee mannen aangehouden voor winkeldiefstal. Het gaat om een man van 25 en een man van 21 jaar. Het tweetal had eerst al ingebroken in een winkel aan de Stationsweg, en zou daarna nog toeslaan in een winkel aan de Dwarswijk.

Doordat de winkeliers elkaar waarschuwden voor de dieven, kon het duo door agenten aangehouden worden. De mannen hadden speciale apparatuur bij zich om de alarmen te omzeilen. Het tweetal zit nog vast in de gevangenis in Leeuwarden voor verder onderzoek.