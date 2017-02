Vrouw gooit ramen van politiebureau Oosterwolde in

De politie heeft donderdagnacht een 30-jarige vrouw uit Oosterwolde aangehouden voor vernieling. Ze had stenen tegen de ramen van het politiebureau in haar woonplaats gegooid. Agenten waren 's nachts in het bureau toen ze twee luide knallen hoorden. Op bewakingsbeelden zagen ze iemand wegfietsen. Van een van de werkkamers waren de ramen kapot. Er zaten grote sterren en barsten in.